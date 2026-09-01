Starmer si dimette da deputato e lascia la politica: “mi occuperò di difesa”

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L’ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. Lo ha dichiarato lo stesso sir Keir al Camden New Journal

L’annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo lo scorso luglio.
Ora mi concentrerò su altro, e cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia in un mondo che cambia rapidamente”, ha detto l’ex primo ministro. Le dimissioni da deputato fanno così scattare un’elezione suppletiva nel collegio londinese di Holborn e St Pancras.

In un comunicato pubblicato sul suo profilo X, Starmer, alla vigilia del suo 64° compleanno, ha detto di aver riflettuto a lungo nel periodo estivo e di aver deciso che “ora è il momento giusto” di lasciare il suo ultimo incarico nella politica britannica. Ha ringraziato quanti lo hanno sostenuto

“quando mi sono candidato alla guida del Labour, e poi quando ho portato il mio partito dalla rovina politica, morale e finanziaria a una storica vittoria elettorale nel 2024, e nei due anni da primo ministro in cui abbiamo stabilizzato l’economia, ricostruito i servizi pubblici, investito somme record nella difesa e nella sicurezza, iniziato a far uscire centinaia di migliaia di bambini dalla povertà e trasformato la reputazione della Gran Bretagna con i partner internazionali“.
ANSA

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