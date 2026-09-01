Mosca: “Ridicola la nomina di Fedorov in Italia”

L’ex ministro della Difesa ucraina, Mykhailo Fedorov, è stato nominato dal ministero della Difesa italiana come ‘advisor per l’Innovazione della Difesa’

“Con lui c’è stata un’occasione di approfondimento, in particolare, sul tema dei droni, dei sistemi unmanned e della difesa aerea”, ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha ricevuto la visita di Mykhailo Fedorov, già ministro della difesa ucraino e con una significativa esperienza nel campo dell’innovazione digitale applicata.

Il commento di Mosca

(tgcom24.mediaset.it) – La nomina dell’ex ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov a consulente del ministero della Difesa italiano è “molto ridicola” e degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.