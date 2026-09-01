G20, Dombrovskis: “non intendo avere contatti col ministro russo”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026
Dombrovskis
Valdis Dombrovskis, European Commission Vice-President EPA/OLIVIER HOSLET

“Personalmente, ho avuto e continuo ad avere problemi a discutere di argomenti come gli squilibri globali con un rappresentante di un Paese aggressore che perpetra quotidianamente brutali attacchi contro i civili. È una questione di rispetto per le vittime.”

Lo afferma il commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis, commentanto la partecipazione al G20 negli Usa del ministro delle finanze russo Anton Siluanov.

“Il commissario rappresenta la Commissione alla riunione del G20. Non ha avuto alcun contatto con il ministro russo, né intende averne”, ha ribadito la portavoce dell’Esecutivo Ue Paula Pinho nel briefing con la stampa.
ANSA

Share

Articoli correlati

Von der Leyen

Fonti UE: “Non c’è rischio immediato di un attacco russo ai 27”

Vladimir Putin

Londra teme un attacco russo, scorte d’acqua e cibo in scatola

Costa e Zelensky

Allerta aerea mentre Costa e Stubb erano a Kiev