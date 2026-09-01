G20, Dombrovskis: “non intendo avere contatti col ministro russo”

“Personalmente, ho avuto e continuo ad avere problemi a discutere di argomenti come gli squilibri globali con un rappresentante di un Paese aggressore che perpetra quotidianamente brutali attacchi contro i civili. È una questione di rispetto per le vittime.”

Lo afferma il commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis, commentanto la partecipazione al G20 negli Usa del ministro delle finanze russo Anton Siluanov.

“Il commissario rappresenta la Commissione alla riunione del G20. Non ha avuto alcun contatto con il ministro russo, né intende averne”, ha ribadito la portavoce dell’Esecutivo Ue Paula Pinho nel briefing con la stampa.

ANSA