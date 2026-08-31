Ceuta, Sanchez: ‘reti russe e israeliane hanno diffuso false notizie’

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Ceuta

“Ci sono state reti russe e israeliane che hanno diffuso una menzogna” dando a intendere che “se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta, era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera”. Lo ha detto Pedro Sanchez in un’intervista alla Cadena Ser.

“E’ stata travisata una sentenza del Tribunale Supremo che è stata diffusa nelle reti social attraverso false notizie di disinformazione, anche mediante organizzazioni criminali”.
Sanchez ha associato la disinformazione a “un’internazionale dell’ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna ma anche l’Europa, e dividerla”.
ANSA

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