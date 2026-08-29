Una “Flotilla” di 60 barche pronta a fare rotta su Ceuta

Sessanta imbarcazioni sono pronte a raggiungere Ceuta. Si tratta della “Armada de la Solidaridad”, iniziativa promossa da un gruppo di cittadini e imprenditori per esprimere vicinanza e sostegno nei confronti degli abitanti dell’exclave in Nord Africa, teatro della crisi migratoria delle scorse settimane.

Dietro l’iniziativa ci sono l’ex deputato di Ciudadanos Marcos de Quinto, l’avvocato e conte di Ripalda Amalio de Marichalar, critico con il governo di Pedro Sanchez, e l’imprenditore Pedro Rodríguez.

La “Armada de la Solidaridad” per Ceuta

La data “x” è quella di sabato 29 agosto. In sostanza si tratta di una traversata marittima che riunirà navigatori e imbarcazioni provenienti da diversi porti della Costa del Sol, in Spagna, con destinazione Ceuta. L’iniziativa era inizialmente prevista per il 23 agosto, ma è stata rinviata per le condizioni meteo poco favorevoli.

Gli organizzatori hanno lanciato un appello ai navigatori spagnoli affinché partecipino con lo slogan “Uniti per Ceuta, uniti per la Spagna” per portare “un messaggio di solidarietà, rispetto, ammirazione e sostegno” ai cittadini di Ceuta e rafforzare i legami tra le due sponde dello Stretto. Si prevede la partecipazione di 60 imbarcazioni.

I disordini a Ceuta

L’iniziativa arriva in un momento complesso. Sono circa 5mila i migranti ancora a Ceuta dopo l’ingresso in massa di oltre 72mila persone a fine luglio. I numeri sono stati forniti dal ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlasca, durante l’audizione al Congresso sulla gestione della crisi migratori.

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