Tensioni a Ceuta, distrutto campo di migranti sulla spiaggia

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Le tensioni esplodono nell’enclave nordafricana spagnola di Ceuta mentre i residenti smantellano un campo improvvisato per migranti su una spiaggia, gettando gli effetti personali in mare e dando fuoco ai detriti mentre sventolano bandiere spagnole.

I manifestanti bloccano una strada vicina e scandiscono “cacciate gli invasori” mentre i migranti osservano da lontano.
Lo scontro arriva a settimane da un massiccio attraversamento del confine il 30 luglio dal Marocco.

Pochissimi giorni dopo l’invasione, il socialista Sanchez, elogiato dalla siistra italiana e dai soliti mistificatori di professione, aveva detto che era “tutto a posto”. E’ evidente che non è così e i residenti sono esasperati.

Il video è di Fox News.

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