Tensioni a Ceuta, distrutto campo di migranti sulla spiaggia

Tensions boil over in Spain’s North African enclave of Ceuta as residents tear apart a makeshift migrant camp on a beach, throwing belongings into the sea and setting debris on fire while waving Spanish flags. Protesters block a nearby road and chant “kick out invaders” as… pic.twitter.com/qI6o44nHBA — Fox News (@FoxNews) August 28, 2026

Le tensioni esplodono nell’enclave nordafricana spagnola di Ceuta mentre i residenti smantellano un campo improvvisato per migranti su una spiaggia, gettando gli effetti personali in mare e dando fuoco ai detriti mentre sventolano bandiere spagnole.

I manifestanti bloccano una strada vicina e scandiscono “cacciate gli invasori” mentre i migranti osservano da lontano.

Lo scontro arriva a settimane da un massiccio attraversamento del confine il 30 luglio dal Marocco.

Pochissimi giorni dopo l’invasione, il socialista Sanchez, elogiato dalla siistra italiana e dai soliti mistificatori di professione, aveva detto che era “tutto a posto”. E’ evidente che non è così e i residenti sono esasperati.

Il video è di Fox News.