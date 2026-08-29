Madrid: ‘oltre 100 migranti espulsi dopo aver commesso reati a Ceuta’

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Ceuta marocchino accoltellato

MADRID – Il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha reso noto che 100 migranti sono stati espulsi per aver compiuto reati a Ceuta e ha stimato in 17 le aggressioni sessuali denunciate nell’exclave, dopo gli arrivi in massa di almeno 72mila migranti il 30 e il 31 luglio, dei quali “circa 5mila” rimasti nella città autonoma, inclusi 1.500 minori non accompagnati.

Nel corso dell’audizione parlamentare sulla gestione della crisi, a un mese dall’assalto alle frontiere dell’enclave, il ministro ha anticipato che dato il clima di tensione e gli incidenti registrati negli ultimi giorni nella città autonoma spagnola in Marocco, altri “40 agenti delle Unità di intervento di polizia” antisommossa si uniranno agli 800 agenti di polizia e Guardia Civile già dispiegati nell’exclave, insieme ai militari dell’esercito.

Grande-Marlaska ha chiarito che per gli oltre cento migranti arrestati a Ceuta, la polizia ha sollecitato all’autorità giudiziaria la loro espulsione, prevista dalla legge sugli stranieri. “Ad oggi oltre cento persone sono state espulse”, ha detto.
ANSAMED

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