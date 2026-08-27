Fonti UE: “Non c’è rischio immediato di un attacco russo ai 27”

Fonti Ue: “Non ravvisiamo il rischio immediato di un attacco di Mosca ai 27”

“Posso affermare con estrema chiarezza che noi, così come i servizi europei in generale, non ravvisiamo alcun rischio immediato di un attacco da parte della Russia nei confronti dei Paesi europei e dei membri della Nato”. Lo afferma un alto funzionario europeo in merito alle varie indiscrezioni succedute alla visita del capo della Cia a Mosca, precisando che non ci sono i segnali sul campo.

“Quello a cui abbiamo assistito sono stati attacchi ibridi e, in alcuni casi, non proprio ibridi, che continuano a verificarsi e che, secondo le nostre previsioni, continueranno a verificarsi”, precisa.

Cremlino: “Noi attaccare i Paesi Nato? Niente di vero, solo spauracchi”

Le notizie dei media su una presunta intenzione della Russia di attaccare i Paesi Nato “non hanno niente a che vedere con la realtà” e sono solo “spauracchi”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti.

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