Berlino, in una scuola 19enne uccide la ex e un insegnante che voleva fermarlo

Una studentessa di 18 anni e un insegnante di 30 sono stati uccisi in una scuola di Gosen-Neu Zittau, nel Brandeburgo, a sud-est di Berlino

L’episodio è avvenuto in una scuola superiore della cittadina, dove sono intervenute numerose forze di polizia e soccorso. La polizia ha confermato che si è verificato “un episodio di violenza” e che un uomo è stato arrestato in relazione ai fatti. Il sospetto arrestato, riferiscono fonti citate dalla Maerkische Allgemeine Zeitung, è un diciannovenne ex fidanzato della giovane uccisa, presunto autore dellìaggressione. Non è chiaro se anche il ragazzo arrestato frequentasse l’istituto, la scuola secondaria privata “Docemus”, aperta nel 2008.

Si ritiene che l’uomo di 30 anni sia morto mentre cercava di intervenire, senza specificare se sia stato utilizzato un coltello o un’altra arma. “A seguito di un atto di violenza, un sospettato maschio è stato provvisoriamente arrestato”, ha detto la polizia sui propri canali di social media.

Le immagini delle strade vicino alla scuola secondaria mostrano più veicoli dei servizi di emergenza, mentre vengono schierati due elicotteri di soccorso. La scuola privata Docemus ha dichiarato che le lezioni saranno cancellate domani, ma che la scuola “rimarrà aperta a tutti gli studenti che desiderano venire nel campus”, si legge nel rapporto. “Insieme al nostro personale e al personale di supporto professionale, vogliamo fornire loro uno spazio sicuro in cui possano riunirsi, parlare tra loro ed elaborare insieme quanto accaduto”.

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