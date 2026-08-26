Forze armate svedesi vogliono confiscare un terreno di proprietà russa

STOCCOLMA, QUELLA VILLA (RUSSA) NON S’HA DA FARE!
Le forze armate svedesi vogliono confiscare un terreno di proprietà di cittadini russi situato vicino alla loro base navale sull’isola di Muskö. Si tratta di una piccola porzione di spiaggia nell’arcipelago di Stoccolma, dove un imprenditore russo sta costruendo una villa, anche se formalmente intestata a sua moglie, cittadina svedese.
I russi possiedono il terreno dal 2017, ma fino a poco tempo fa tutto era nella norma, e ora, con l’adesione della Svezia alla NATO, i militari sostengono che il terreno viola il perimetro di sicurezza della base navale.
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