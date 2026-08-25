Zelensky agli europei: “Abbiamo bisogno di più soldi, molti di più”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato lunedì ai leader europei, recatisi a Kiev, che il suo Paese ha bisogno di “molto più denaro” per aumentare la produzione di droni e mantenere la parità militare con la Russia

Da diversi mesi la Russia e l’Ucraina sono coinvolte in una netta escalation di attacchi a lungo raggio, che prendono di mira siti civili quali depositi logistici, impianti petroliferi e porti. Questi attacchi causano ogni settimana un numero crescente di vittime civili.

Intervenendo in serata davanti ai leader europei che sostengono l’Ucraina, giunti a Kiev in occasione della Festa dell’Indipendenza del Paese, Zelensky ha affermato di voler «aumentare la produzione» di droni e missili per «condurre un maggior numero di attacchi» in Russia. «Grazie a questi mezzi stiamo conducendo operazioni di successo, ma non disponiamo di finanziamenti sufficienti a tal fine», ha proseguito Zelensky, affermando di voler «essere competitivi in termini di numero di attacchi in profondità» per «portare questa guerra sul suolo russo e infliggere loro un duro colpo».

«Abbiamo bisogno di più soldi, molti di più», ha affermato Zelensky. Domenica il presidente aveva rivelato ai giornalisti che la difesa ucraina sta attualmente affrontando un deficit di bilancio di 27 miliardi di dollari (circa 23 miliardi di euro), dopo che alcune decisioni di spesa prese all’inizio dell’anno hanno comportato l’utilizzo anticipato di fondi inizialmente previsti per il secondo semestre 2026.

Già alla fine del 2025 gli europei avevano concordato di concedere all’Ucraina un prestito di 90 miliardi di euro per gli anni 2026 e 2027, al fine di colmare il deficit di bilancio ucraino, sia militare che civile. In totale, dal 2022 l’Ucraina ha ricevuto oltre 230 miliardi di euro dai paesi europei e 115 miliardi dagli Stati Uniti, e ne riceverà altri 160 miliardi in futuro, secondo i dati dell’istituto tedesco di Kiel.

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