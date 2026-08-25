Ucraina, Zelensky ringrazia Mattarella

All’indomani del 35esimo anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso sui suoi canali social il suo ringraziamento al capo dello Stato Sergio Mattarella per la “solidarietà incrollabile dell’Italia”.

“Siamo profondamente grati per la comprensione tra le nostre nazioni e per il sostegno dell’Italia alla nostra difesa, alla resilienza della nostra infrastruttura critica, alla ricostruzione e al nostro cammino verso l’adesione all’Ue. Apprezziamo il Suo riconoscimento dei progressi dell’Ucraina su questo cammino e il suo messaggio chiaro perché l’Ucraina possa essere parte della famiglia europea. Grazie, Italia!”, ha scritto il leader di Kiev.

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