Kallas: “In autunno sanzioni più dure contro la Russia”

Kallas: “In autunno proporrò sanzioni più dure nei confronti della Russia”

“Quest’autunno proporrò sanzioni più dure nei confronti della Russia”. Lo ha scritto sui suoi social l’Alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri Kaja Kallas dopo aver partecipato in videocollegamento alla riunione della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi “per discutere del rafforzamento della difesa aerea dell’Ucraina, del sostegno per l’inverno e di ulteriori pressioni su Mosca”. “Più rafforziamo l’Ucraina, più velocemente costringeremo la Russia al tavolo dei negoziati”, ha aggiunto Kallas.

“Oggi ho partecipato alla Coalizione dei Volenterosi per discutere del rafforzamento della difesa aerea dell’Ucraina, del sostegno in vista dell’inverno e di ulteriori pressioni su Mosca. Attraverso il prestito di sostegno all’Ucraina, l’Ue ha già erogato 8,47 miliardi di euro a supporto alla difesa, con ulteriori aiuti, anche per la difesa aerea, in preparazione. Questo autunno proporrò sanzioni più severe contro la Russia e stiamo stringendo ulteriormente la rete attorno alla flotta ombra russa, per privare Mosca delle risorse necessarie a finanziare la guerra. Più forte rendiamo l’Ucraina, più rapidamente costringeremo la Russia a sedersi al tavolo dei negoziati”.

Lo scrive su X l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas. “Nel Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina – aggiunge -, rendiamo omaggio allo straordinario coraggio del popolo ucraino. Per più di un terzo del periodo trascorso da quando è diventata una nazione sovrana, l’Ucraina ha dovuto combattere per impedire alla Russia di privarla della propria libertà”.

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