Francia, violenza sessuale su 83enne: sudanese rilasciato “per vizio di procedura”

Nemmeno l’interprete era sicuro di aver capito correttamente. “Quindi, viene rilasciato, Vostro Onore?” “Sì”, ha risposto lunedì il giudice che presiedeva la sezione delle udienze d’urgenza del tribunale di Parigi. Va detto che la parola “rilascio” non è stata pronunciata nella sentenza. Il tribunale ha indicato di “non essere stato correttamente investito della questione”.

Un errore procedurale ha concesso la libertà a un uomo di 27 anni, accusato di ripetute violenze sessuali ai danni di un’anziana parigina di 83 anni, nonostante la vittima lo avesse identificato due volte.

L’episodio è avvenuto la mattina di martedì 18 agosto, nel cuore del V arrondissement. L’anziana, con indosso un abito a fiori e scarpe da ginnastica, si stava recando dal parrucchiere quando un uomo l’ha toccata sul lato destro, palpeggiandole prima il seno e poi tutto il corpo. Lei ha urlato, lui l’ha tirata e lei è caduta a terra. L’uomo ha continuato a palpeggiarla finché non è arrivata una donna. A quel punto, a quanto pare, si è calmato e ha aiutato la vittima ad alzarsi prima di andarsene. […]

Le contusioni le hanno causato cinque giorni di congedo per malattia, ma “è in uno stato catastrofico. È troppo difficile per lei, a livello psicologico, presentarsi in tribunale”, spiega il suo avvocato, Lola Borreil, che ribadisce: “Questo tipo di storia ci colpisce tutti”. Sottolinea che la sua cliente “ha riconosciuto il suo aggressore due volte”. Prima in una foto mostrata dalla polizia, poi dietro uno specchio unidirezionale. […]

È già soggetto a un divieto permanente di ingresso in territorio francese, emesso dal tribunale di Pontoise nel febbraio 2025, oltre a una condanna a 40 mesi di reclusione per violenza sessuale su persona vulnerabile, emessa nell’agosto 2023.

Occhi sgranati nell’aula gremita. Dallo scambio di domande e risposte, si apprende che è stato rilasciato dal carcere nel gennaio 2026, prima di un periodo in un centro di detenzione amministrativa (CRA)… e di un ritorno in strada.

Le Parisien – www.fdesouche.com