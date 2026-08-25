Crisi migratoria a Ceuta, la Spagna chiede fondi alla UE

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Pedro Sanchez

La Spagna ha presentato formalmente alla Commissione europea la richiesta di attivare fondi di emergenza per affrontare la crisi migratoria a Ceuta, 25 giorni dopo l’arrivo in massa di oltre 80mila persone nell’exclave iberica in Nord Africa il 30 e il 31 luglio, delle quali la gran parte rientrate in Marocco nelle successive 48 ore. La richiesta è stata confermata da un portavoce all’agenzia Europa Press, secondo cui Bruxelles lavorerà con le autorità spagnole per valutare la situazione e determinare l’ammontare dei finanziamenti necessari.

La domanda prevede misure per rafforzare la protezione della frontiera sud dell’Europa e le infrastrutture di sicurezza, oltre al potenziamento della capacità di accoglienza, inclusa quella destinata ai migranti minori non accompagnati. La Commissione ha assicurato di essere pronta a “continuare a sostenere Madrid nella gestione della situazione a Ceuta”, sul piano finanziario, operativo e politico e come “ha fatto dal primo momento”.

La ministra dell’Inclusione e delle Migrazioni spagnola, Elma Saiz, aveva annunciato lo scorso 18 agosto l’intenzione di chiedere i fondi a Bruxelles che nell’occasione aveva confermato “contatti informali”.

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