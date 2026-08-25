Allerta aerea mentre Costa e Stubb erano a Kiev

Allerta aerea a Kiev ieri mentre il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il presidente finlandese Alexander Stubb erano ancora nella capitale ucraina. Lo ha constatato l’ANSA sul posto.

I due leader sono stati evacuati in un rifugio. Secondo quanto riferito da fonti dei servizi di sicurezza, l’allarme a Kiev è scattato per la minaccia di missili balistici lanciati dall’area della città russa di Taganrog, vicina al confine sudorientale ucraino. Nella capitale ucraina risulterebbe ancora presente anche l’ex inviato Usa Keith Kellogg. L’allarme è rientrato poco dopo.

Nell’anniversario dell’indipendenza, Zelensky ha incassato il rinnovato sostegno da parte dei più stretti alleati, a partire dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che giunto a Kiev ha parlato di un “sostegno incondizionato” dal parte dell’Ue, mentre la Commissione europea ha approvato nuovi fondi per un valore di 6,1 miliardi di euro destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar.

Dalla capitale ucraina, il premier Burnham ha promesso di fornire “tutto l’aiuto che serve”, paragonando la resistenza dell’Ucraina contro la Russia alla lotta del Regno Unito contro la Germania nazista.

ANSA