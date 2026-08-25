Aereo militare Usa atterra a Mosca, giallo internazionale

Un aereo da trasporto militare Boeing C-17 Globemaster III dell’Aeronautica militare statunitense è atterrato nella mattina di martedì 25 agosto all’aeroporto di Vnukovo, a Mosca, dopo essere decollato da Riga. Lo riporta l’agenzia d’informazione “Rbc” sulla base dei dati di Flightradar24. Il velivolo, con numero di coda RCH4555, è partito dalla capitale lettone intorno alle 8:50 ora di Mosca (le 7:50 in Italia) ed è atterrato a Vnukovo alle 10:04 (le 9:04).

Secondo i dati relativi ai voli precedenti del velivolo Usa, il C-17 era arrivato a Riga il 23 agosto proveniente da Camp Springs, nel Maryland, dove si trova la Joint Base Andrews, nei pressi di Washington. Il Boeing C-17 Globemaster III è un aereo da trasporto militare pesante utilizzato per il trasferimento rapido di truppe, mezzi ed equipaggiamenti su lunghe distanze e può trasportare fino a 77,5 tonnellate di carico. La finalità del volo verso Mosca non è stata indicata.

L’ultima volta che un aereo dell’Aeronautica militare statunitense, un Gulfstream C-37B, atterrò a Vnukovo è stata nel mese di febbraio del 2025. Anche in questo caso, l’aereo in questione partì dalla base aerea di Andrews e a bordo del volo era presente il cittadino russo Aleksander Vinnik, rilasciato da una prigione statunitense e diretto a Mosca. Vinnik fu scambiato con il cittadino statunitense Mark Vogel.

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha dichiarato di non avere informazioni in merito al presunto aereo da trasporto militare americano che sarebbe atterrato a Mosca. “No, non ho queste informazioni”, ha risposto alla domanda se il Cremlino potesse commentare queste informazioni e magari rivelare dettagli su una visita. A tal proposito, Peskov ha espresso che non sono previsti incontri con funzionari dell’amministrazione statunitense al Cremlino questa settimana. L’aereo, decollato dalla base aerea di Andrews vicino a Washington via Riga, è atterrato a Mosca intorno alle 10:00 ora locale, riferiscono i media russi.

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