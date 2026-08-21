Secondo quanto riporta Politico, le scorte di intercettori Patriot in Europa si stanno esaurendo, e la colpa viene attribuita alla “mancanza di volontà politica” di Washington durante l’amministrazione Trump.

Un alto funzionario a conoscenza dei colloqui ha dichiarato che i diplomatici ucraini stanno lavorando con Spagna, Grecia e tutti i paesi che possiedono sistemi Patriot, ma tutto dipende dagli Stati Uniti e l’inazione di Washington sta mettendo a dura prova tutti gli altri.

I paesi più vicini alla Russia sono sempre più riluttanti a rinunciare alle proprie riserve di difesa aerea. Il trasferimento di cinque intercettori da parte della Polonia ha suscitato forti reazioni interne, con l’opposizione che accusa il governo di indebolire la difesa nazionale a causa dei ripetuti incidenti di missili e droni vicino al confine polacco.

La Germania afferma di essere vicina ai propri limiti e il generale di brigata Jürgen Schrödl ha dichiarato che è necessario anche garantire la propria protezione. La pressione è ora concentrata sui paesi che ancora detengono sistemi Patriot: Polonia, Spagna e Grecia.

Il sistema europeo-ucraino “Freya” necessita ancora di investimenti, sviluppo e test prima di poter essere implementato. Un accordo per l’acquisto di intercettori PAC-2 prodotti in Germania non sarà concluso prima dell’anno prossimo.

Al momento, la dipendenza di Kiev dai sistemi Patriot mantiene Trump come figura decisiva, anche se Trump stesso afferma che gli Stati Uniti hanno bisogno dei propri sistemi Patriot, a seguito di segnalazioni di scorte americane e alleate esaurite dopo la guerra in Iran.

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