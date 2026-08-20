Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia

La Svezia diventa il quinto Paese a rispedire i dublinanti in Italia dopo Germania, Svizzera e Austria e Finlandia

“La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l’Italia e intendiamo continuare a farlo, in conformità con le disposizioni del Patto sull’immigrazione e l’asilo”: lo ha dichiarato all’ANSA Victoria Holmqvist, portavoce del ministro svedese per la migrazione Johan Forssell. “È importante che la nostra collaborazione funzioni bene affinché la migrazione verso l’Europa sia ben gestita e controllata”, ha spiegato la portavoce. “Dal punto di vista svedese – ha aggiunto – non si tratta di una novità, ma da quando è entrato in vigore il patto europeo i trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino funzionano meglio”.

“Riteniamo che l’entrata in vigore del regolamento Ue sulla gestione dell’asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l’Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione”. Lo afferma all’ANSA l’ufficio stampa del ministero degli Interni finlandese.

Per la Finlandia “è importante che le norme sulla responsabilità per l’esame delle domande di asilo siano applicate come previsto, e che tutti gli Stati membri della Ue adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto” .

“Per la Finlandia è fondamentale che le norme sulla responsabilità per l’esame delle domande di asilo siano applicate come previsto e che tutti gli Stati membri dell’Ue adempiano ai propri obblighi ai sensi del Patto”, sottolinea l’ufficio stampa de ministero dell’Interno.

“Da parte nostra, – prosegue – restiamo impegnati a garantire l’effettiva attuazione delle procedure di responsabilità”. “Abbiamo continuato la nostra cooperazione e il dialogo con l’Italia nel corso degli anni. – continua la dichiarazione – Riteniamo che l’entrata in vigore del Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (AMMR) consenta la ripresa dei trasferimenti verso l’Italia, e tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione”, conclude.

ANSA