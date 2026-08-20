Migranti, anche l’Austria li rimanda in Italia

Anche l’Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il Patto Ue su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il ministero dell’Interno a LaPresse, già quattro persone sono state trasferite nel nostro Paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.

Come funziona

“Con il Patto sull’asilo c’è ora la possibilità che, in caso di collaborazione da parte dello straniero di cui è competente uno Stato membro dell’Ue, quest’ultimo possa recarsi nello Stato membro in questione con un mezzo di trasporto pubblico – ha spiegato il ministero – Nella pratica, l’autorità mette quindi a disposizione della persona straniera un biglietto del treno o dell’autobus”. Per ora, spiega LaPresse, il ministero non ha fornito alcuna indicazione sul numero totale di persone che potrebbero essere interessate da futuri trasferimenti, né ha specificato se la procedura si applichi esclusivamente alle persone arrivate dopo il 12 giugno o anche ai richiedenti asilo già presenti prima.

I rimpatri dalla Svizzera

Intanto ieri per l’Italia, impegnata in una difficile trattativa dietro le quinte con Berlino e in un braccio di ferro con Madrid su Schengen, si è aperto un altro fronte, quello con la Svizzera. Berna è infatti pronta a rimandare indietro i cosiddetti ‘dublinanti’ e, dopo quasi quattro anni di blocco, annuncia che riprenderà i trasferimenti verso la penisola. “I primi voli sono stati prenotati”, ha confermato alla tv svizzera tedesca Magdalena Baker, portavoce della Segreteria di Stato della migrazione (Sem), spiegando che l’operazione partirà dalla fine di agosto e che al momento si tratta soltanto di casi isolati.

Le autorità svizzere avrebbero comunque concordato con la controparte italiana che la ripresa avvenga in modo graduale: “È nell’interesse della Svizzera che la ripresa sia gestita in modo sostenibile per entrambe le parti, affinché il sistema funzioni in modo duraturo e non venga sovracaricato”, ha spiegato Baker. I primi rimpatri interessano i richiedenti asilo arrivati dal nostro Paese dopo il 12 giugno, ha spiegato Baker, sottolineando di non aver comunque concluso con l’Italia alcun accordo che escluda dal rimpatrio i richiedenti asilo arrivati prima di questa data.

In tre anni 80mila richieste all’Italia di presa in carico di dublinanti

Sono state in tutto 80mila le richieste all’Italia di presa in carico dei ‘dublinanti’ dal 5 dicembre 2022 (data della circolare del Ministro Piantedosi che ha bloccato i rientri) al 31 dicembre 2025. Secondo quanto si apprende, si tratta di istanze a fronte delle quali il nostro Paese ha “azzerato ogni trasferimento”. Nel quinquennio 2018-2022 sono stati ritrasferiti in Italia complessivamente 17.605 ‘dublinanti’.

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