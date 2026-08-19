Zelensky sotto assedio, l’anticorruzione indaga il suo staff

Il National Anti-Corruption Bureau (Nabu), l’agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un’operazione contro un’organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il Kyiv Independent.

Il Nabu è impegnato in una “operazione speciale per smascherare un’organizzazione criminale”, aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. A dicembre il Nabu aveva incriminato 5 deputati della fazione di Zelensky, Servitore del popolo, accusati di aver ricevuto denaro in cambio di voti parlamentari.

Stando a una fonte delle forze dell’ordine a conoscenza dell’indagine che ha parlato con il Kyiv Independent, l’operazione ha visto la perquisizione delle abitazioni di Iryna Mudra, vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino, e del parlamentare Vadym Stolar.

Zelensky ha licenziato Iryna Mudra, vice capo dell’ufficio presidenziale. Lo riporta il Guardian, citando quanto riportato dal decreto pubblicato sul sito web presidenziale che non cita alcuna motivazione per il licenziamento. Secondo quanto riferito dai media di Kiev, Mudra è tra le persone coinvolte nell’operazione lanciata oggi dall’autorità anticorruzione ucraina Nabu contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro.

ANSA