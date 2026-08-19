Ucraina, Fedorov sfida Zelensky e chiede elezioni subito

L’ex ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha lanciato una diretta sfida politica al presidente Volodymyr Zelensky chiedendo lo svolgimento di elezioni durante lo stato di guerra

Attraverso un discorso diffuso su YouTube, Fedorov ha affermato che “la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia” e ha sollecitato l’individuazione di un meccanismo legale, sicuro e realistico che consenta di ripristinare il regolare processo democratico nel caso di un conflitto prolungato.

L’intervento giunge in un momento di forte tensione, segnato dalle proteste di piazza sorte a seguito della decisione di Zelensky di destituirlo dall’incarico. La rimozione di Fedorov era stata motivata con i complessi rapporti con l’allora comandante delle forze armate Oleksandr Syrskyi, a sua volta rimosso poco tempo dopo.

Nonostante i tentativi di Zelensky di riassegnare l’ex ministro ad altri ruoli di governo, Fedorov ha rifiutato le offerte. Nel frattempo, il Parlamento ucraino si prepara a votare la conferma di Yevhenii Khmara come nuovo ministro della Difesa, ruolo che sta attualmente ricoprendo ad interim.

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