Corruzione Ucraina, operazione contro gruppo legato a deputato e staff di Zelensky

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Volodymyr Zelensky
Volodymyr Zelensky

L’Ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) sta perquisendo le abitazioni di Iryna Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadym Stolar, membro del Parlamento

Lo riferisce il Kyiv Independent. Il Nabu sta “conducendo un’operazione speciale per smascherare un’organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell’ufficio del presidente”, si legge.

L’ufficio ha aggiunto che ulteriori dettagli saranno pubblicati in seguito. A dicembre, il Nabu aveva accusato cinque parlamentari della fazione “Servitore del Popolo” del presidente Volodymyr Zelensky di aver ricevuto denaro in cambio di voti parlamentari. Nello stesso mese, l’ufficio ha perquisito anche le abitazioni di un collaboratore di David Arakhamia, capo della fazione “Servitore del Popolo”, secondo quanto riferito al Kyiv Independent ad aprile da una fonte delle forze dell’ordine.

Anche il quotidiano Ukrainska Pravda ha riferito a luglio, citando le proprie fonti, che all’inizio dello stesso mese il Nabu aveva ottenuto un’ordinanza del tribunale che le consentiva di prelevare campioni biologici dall’assistente di Arakhamia nel caso relativo a presunti pagamenti in contanti a parlamentari.
www.rainews.it/maratona

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