Commissione UE: la Russia liberi tutti i prigionieri politici

“Chiediamo alla Russia e alle autorità russe di liberare tutti i prigionieri politici e di abbandonare questa legislazione oppressiva. Ma sappiamo che c’è poca speranza che ciò accada”. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Anitta Hipper nel corso del briefing con la stampa commentando la condanna a 11 anni di carcere di Lev Shlosberg, vicepresidente del partito pacifista di opposizione Yabloko.

“Ci eravamo già espressi quando il partito Yabloko è stato escluso” dalle elezioni e “ora, con l’incarcerazione dell’opposizione, la Russia dimostra ancora una volta che la repressione non avviene soltanto all’esterno, nei confronti di altri Paesi e dei suoi vicini, ma anche al suo interno”, ha sottolineato.

“Il regime non si fermerà davanti a nulla e farà in modo che tutti coloro che si battono per una Russia migliore e più democratica siano oppressi, perseguitati e messi a tacere”, ha aggiunto. Shlosberg, 63 anni e tra i pochi oppositori del Cremlino rimasti in Russia, è stato condannato dal tribunale di Pskov a 11 anni e un mese di carcere per “azioni pubbliche volte a screditare l’uso delle Forze Armate della Federazione Russa”. In precedenza Yabloko, apertamente contrario alla guerra in Ucraina, era stato inoltre escluso dalle elezioni parlamentari russe di settembre.

www.rainews.it/maratona