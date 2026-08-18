Migranti a Ceuta: ministra dell’inclusione annuncia più strutture per l’accoglienza

In a matter of weeks Ceuta, Spain has turned into a third world hellhole. Trash now fills the beaches and oceans while thousands of Muslim invaders have fully taken over. And the government is doing nothing about it. Is what they call “cultural enrichment”?… — Benny Johnson (@bennyjohnson) August 16, 2026

Il governo spagnolo ha sollecitato “la collaborazione tra le amministrazioni” per far fronte alla crisi migratoria a Ceuta e ha accusato il conservatore Partito Popolare (Pp) di “alimentare le tensioni” nell’exclave spagnola in Marocco.

“La domanda che mi pongo è molto chiara: vengono per collaborare o per farsi fotografare con chi alimenta le tensioni o per crearne di nuove?”, ha domandato la ministra dell’Inclusione, Previdenza sociale e Migrazioni e portavoce del governo, Elma Saiz, in un’intervista radiofonica a Cadena Ser dalla città autonoma, in riferimento alla presenza a Ceuta della vicesegretaria del Pp, Cuca Gamarra.

Rispetto alle tende dell’esercito allestite nei quattro spazi di accoglienza “temporanea e straordinaria” per circa 1.500 migranti, disposti solo ieri a Ceuta per far fronte alla crisi migratoria, Saiz ha segnalato: “Quando le strutture saranno operative saranno di più. Non voglio mettere un limite”, ha aggiunto, spiegando che il numero dei posti è destinato a crescere.

Madrid stima in circa 5.000 i migranti rimasti in maniera irregolare a Ceuta dopo gli arrivi in massa del 30 e 31 luglio, un numero che il governo della città autonoma eleva a circa 9.000 persone.

Delle quattro aree individuate nell’exclave, tre sono state messe a disposizione da Madrid e una dal governo autonomo.

L’assegnazione dei posti “avverrà caso per caso”, tenendo conto delle situazioni di maggiore vulnerabilità”, ha spiegato la ministra. “Siamo molto rigorosi e non è la stessa cosa una donna o una donna con minori”, ha aggiunto, insistendo sul fatto che le strutture sono “temporanee” e legate alla “situazione straordinaria di Ceuta”. La portavoce ha inoltre informato che vengono distribuiti ogni giorno ai migranti circa 4.000 kit alimentari dalla Croce Rossa.

ANSA