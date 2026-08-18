Londra, eritreo violenta un anziano fuori da una chiesa

Un uomo eritreo è stato riconosciuto colpevole di aver violentato un pensionato fuori da una chiesa, a pochi metri da una trafficata strada principale

Bruke Desalagne, 33 anni, ha trascinato l’uomo dietro le transenne della chiesa di St. John a Harrow, nella zona nord di Londra, prima di violentarlo su un prato a bordo strada intorno alla mezzanotte del 23 luglio dello scorso anno. Una testimone ha assistito all’aggressione, durata 20 minuti, dalla sua finestra e ha chiamato la polizia.

Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano auto e un autobus a due piani che passano vicino al luogo in cui Desalagne ha aggredito il pensionato. L’imputato, che si è avvalso di un interprete durante il processo, ha dichiarato alla polizia durante l’interrogatorio di aver cercato di aiutare la vittima, che era ubriaca e il cui nome non può essere reso noto per motivi legali. Tuttavia, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sicurezza comunali, ha interrotto l’interrogatorio, ha parlato con il suo avvocato e si è rifiutato di rilasciare ulteriori dichiarazioni o di testimoniare al processo.

L’avvocato difensore Bibi Ihuomah ha affermato che non vi erano prove dello stupro del pensionato e ha invitato i giurati a non reagire impulsivamente. L’imputato è rimasto impassibile per tutta la durata del processo, sorseggiando acqua mentre venivano mostrate le immagini.

Daily Mail – www.fdesouche.com