Lettonia, drone “probabilmente ucraino” abbattuto dai caccia italiani

Un drone, probabilmente impegnato nella guerra in Ucraina, ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto dai caccia italiani

L’allarme era scattato nella serata di giovedì 13 agosto a seguito dell’avvistamento di un veicolo aereo senza pilota da parte dei sistemi di difesa lettoni. Immediata la risposta delle forze Nato, che hanno fatto intervenire gli Eurofighter italiani per abbattere il drone.

L’intervento italiano

A darne conferma è la ministra degli Esteri lettone Baiba Braze, che su X ha voluto ringraziare l’intervento degli alleati: “Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della Nato nei Paesi Baltici e per il mantenimento dell’integrità dello spazio aereo alleato: ieri sera un velivolo senza pilota straniero è stato abbattuto dai nostri alleati italiani sopra la Lettonia orientale”.

Forse drone ucraino

Il drone, probabilmente ucraino e finito fuori rotta, è stato abbattuto nella regione di Balva, nel nord-est del Paese. In mattinata le Forze armate lettoni hanno poi confermato che i caccia Nato italiani in pattugliamento nei cieli della zona hanno abbattuto con successo un drone che aveva violato lo spazio aereo a seguito di un’attività di guerra elettronica russa. L’allerta aerea precedentemente annunciata in cinque regioni del Paese è stata revocata alle 4.50.

“La minaccia nel nostro spazio aereo è cessata. I caccia alleati hanno abbattuto con successo il velivolo senza pilota”, hanno riferito le Forze armate. Una portavoce dello Stato maggiore ha successivamente dichiarato che la posizione del relitto è nota, ma non verrà ancora rivelata. Il velivolo senza pilota è stato abbattuto ad alta quota, quindi i detriti potrebbero essersi dispersi su un’area considerevole.

Le dichiarazioni ufficiali non hanno menzionato chi abbia lanciato il drone, ma, come detto, la scorsa notte i droni ucraini hanno nuovamente attaccato il porto russo di Ust-Luga, vicino a San Pietroburgo, il cui percorso più breve passa proprio per i confini orientali di Lettonia ed Estonia.

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