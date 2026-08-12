GB, stupro e sequestro di persona: arrestato Mohammad Hassan, agente di polizia in addestramento

Un agente di polizia in addestramento è comparso in tribunale con l’accusa di stupro e sequestro di persona

La polizia di Greater Manchester ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata al 999 intorno alle 22:20 BST di sabato 8 agosto, durante la quale si sentiva una donna in difficoltà all’interno di un veicolo nella zona di Manchester.

In tribunale, il pubblico ministero Ewan Cooper ha illustrato i dettagli del presunto incidente, che ha coinvolto una donna di circa vent’anni, avvenuto sabato.

Il sospettato è stato successivamente arrestato sulla M62 nel West Yorkshire. Hassan è stato sospeso dalla polizia di Greater Manchester (GMP).

Mohammad Hassan, residente a Hale Lane, Failsworth, Greater Manchester, che al momento dell’intervento era fuori servizio, è stato arrestato a seguito di un inseguimento della polizia sulla M62 sabato sera, ha riferito la GMP.

Presso il tribunale di Stockport, Hassan, 23 anni, che deve rispondere anche delle accuse di strangolamento, violenza sessuale, furto di un telefono cellulare e guida pericolosa, ha parlato solo per confermare il suo nome e la sua data di nascita. Non sono state presentate dichiarazioni di colpevolezza né richieste di libertà su cauzione.

Un portavoce delle forze dell’ordine ha dichiarato che la vittima è stata “messa in sicurezza sul luogo del reato e continua a ricevere supporto da agenti specializzati e servizi di assistenza”.

A seguito delle accuse contro Hassan, il vice capo della polizia Mark Dexter ha dichiarato: “La vittima è la nostra priorità e ci stiamo assicurando che continui a ricevere supporto specialistico.

Il procedimento penale deve ora seguire il suo corso senza interferenze e verranno presi i provvedimenti necessari con decisione, nel rispetto delle normative”.

L’udienza di martedì presso il Tribunale dei Magistrati di Stockport è durata poco più di cinque minuti.

Il giudice distrettuale James Hulse ha comunicato all’imputato che le accuse di stupro e sequestro di persona potevano essere trattate solo presso un tribunale superiore, la Crown Court, e poiché gli altri reati contestati sono collegati a questi, Hassan è stato posto in custodia cautelare in attesa di un’ulteriore udienza presso la Crown Court di Manchester il 15 settembre.

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