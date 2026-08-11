Ceuta, Madrid: “linea dell’Italia dettata da esigenze elettorali”

Madrid: “Su Ceuta linea dell’Italia dettata da esigenze di parte ed elettorali”

Il ministro spagnolo degli Esteri Josè Manuel Albares, parlando della situazione a Ceuta, ha criticato la posizione dell’Italia, affermando che a suo avviso l’atteggiamento del governo italiano non è stato di “solidarietà e sostegno”, come invece ”la stragrande maggioranza dei paesi dell’Unione Europea”, bensì di “probabile risposta a interessi di parte” e “esigenze elettorali interne”.

Lo riferisce El Pais. Albares ha inoltre osservato che l’Italia registra un numero maggiore di ingressi irregolari rispetto alla Spagna e ha definito “minimi” i movimenti secondari di migranti irregolari dalla Spagna all’Italia, sotto dell’1%.

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