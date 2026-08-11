“Allah akbar”, due agenti accoltellati a Tolosa

Lunedì, intorno alle 18:00, due agenti della polizia municipale, tra cui una donna, sono stati accoltellati da un individuo armato che stavano cercando di immobilizzare nel centro di Tolosa. Il presunto aggressore è stato arrestato. È accusato di aver proferito minacce con connotazioni terroristiche. (…) – La Dépêche

Poco prima delle 18:00, gli agenti della polizia municipale stavano pattugliando il quartiere Wilson. Secondo il vicesindaco per la sicurezza Emilion Esnault, citato da La Dépêche, un individuo si è avventato contro la loro auto, “gesticolando selvaggiamente”. Uno degli agenti, seduto sul sedile del passeggero, ha abbassato il finestrino. È stato in quel momento che l’uomo ha colpito l’abitacolo con un oggetto simile a un coltello da ostrica.

“L’arresto è stato estremamente difficile. Gli hanno sequestrato il coltello, ma ne aveva altri due con sé”, ha riferito il vicesindaco per la sicurezza. Secondo le sue informazioni, l’individuo ha gridato “Allah Akbar” più volte. «Ho la sensazione che fosse determinato a uccidere i nostri agenti», ha aggiunto il funzionario. Il sospettato è stato infine neutralizzato con gas lacrimogeni.

L’esito avrebbe potuto essere ben peggiore. Mentre i due agenti hanno riportato solo tagli alle braccia, «il coltello dell’aggressore ha colpito uno di loro al collo, proprio accanto all’arteria carotide, e il giubbotto antiproiettile della sua collega presenta un profondo squarcio sul fianco», ha spiegato Emilion Esnault. Anche l’aggressore, ferito durante l’arresto, è stato portato in ospedale. Le sue motivazioni restano da accertare. (…) La Procura Nazionale Antiterrorismo (PNAT), contattata per un commento, non ha ancora risposto.

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