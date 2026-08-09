Zelensky: “Putin non vincerà la guerra, non lasceremo il Donbass”

Il presidente Volodymyr Zelensky è convinto che il “dittatore russo Vladimir Putin non vincerà la guerra contro l’Ucraina” e “Kiev non abbandonerà il Donbass”

Zelensky ha rinnovato l’appello agli alleati per l’aiuto nella ”difesa dei civili” dagli attacchi russi. “Capacità antibalistiche e missili intercettori per Patriot, Samp/T, Nasams, Hawk e F-16 sono necessari”, ha ribadito il leader di Kiev dopo che nell’ultimo raid russo sulla capitale sono rimaste uccise tre persone tra cui un bambino.

L’Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio per l’esercito, gli Atacms prodotti dall’azienda statunitense Lockheed Martin. Il trasferimento delle armi dovrebbe iniziare alla fine del mese.

Il timore è anche l’arrivo dell’inverno, dopo l’inferno vissuto lo scorso anno dagli ucraini, che hanno combattuto contro temperature gelide. L’Ucraina non dispone di “quasi nessuna centrale termoelettrica intatta” in vista dell’inverno, a causa degli attacchi russi quasi quotidiani, è l’allarme del presidente ucraino.

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