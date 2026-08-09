Drone ucraino esploso in Bulgaria: “incidente non intenzionale”

Un drone è entrato nel territorio della Bulgaria ed è esploso vicino al confine con la Romania, presso il Mar Nero, a poca distanza di una stazione di compressione del gasdotto turco-ucraino-romeno-bulgaro Trans-Balkan. Sofia, che ritiene che il drone sia ucraino, ha convocato l’ambasciatrice di Kiev. Il presidente ucraino,

Cosa è successo

“Il drone è esploso nelle immediate vicinanze del valico di frontiera di Kardam con la Romania, a 1.000 metri dalla stazione di compressione del gasdotto trans-balcanico“, ha dichiarato il premier bulgaro Roumen Radev dopo una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza. Non si registrano vittime. Il drone è precipitato in un campo di girasoli.

Come spiegato da Radev, il rumore del velivolo era stato registrato dalla polizia di frontiera romena. Poco dopo, una pattuglia bulgara ha osservato “una forte esplosione con fumo nero. Una cosa è certa: il drone trasportava una quantità significativa di esplosivi, considerando che è stato udito a distanza e ha prodotto una simile quantità di fumo nero”, ha affermato il premier.

La convocazione dell’ambasciatore di Kiev

Il ministero degli Esteri bulgaro ha annunciato la convocazione per lunedì 10 agosto dell’ambasciatrice ucraina a Sofia. Si tratta di un atto che mira a ottenere un chiarimento, anche se il governo bulgaro ha già escluso l’ipotesi di un atto deliberato da parte dell’Ucraina, cosa che Kiev ha pure negato a stretto giro. “Al momento non c’è nulla che suggerisca che si tratti di un incidente intenzionale”, ha spiegato il ministero della Difesa di Sofia in un comunicato stampa.

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