Ceuta, report degli 007: “il rischio terrorismo è concreto”

Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli.

I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo, che potrebbe esserci entro il 15 agosto. Nelle chat private di WhatsApp condivise dai gruppi Facebook monitorati si legge: “Colpiamoli il giorno 10 e non l’11. Ci sono manifestazioni per il giorno 9”. Secondo il rapporto, la mobilitazione sarebbe alimentata da utenti TikTok che inviano link WhatsApp a gruppi Facebook, con numeri telefonici provenienti anche da Usa, Egitto, Algeria, Tunisia, Libia e Senegal.

“C’è una regia sui social”

Per l’intelligence sarebbe in corso “una regia per la campagna” che non è attribuibile per il momento a un attore specifico. I gruppi sarebbero inoltre utilizzati da “trafficanti di esseri umani”. Il dossier segnala il rischio che Ceuta possa diventare un centro di “radicalizzazione e reclutamento jihadista”.

Nella vicina Fnideq, in Marocco, l’area è stata spesso interessata da operazioni antiterrorismo congiunte tra Spagna e Marocco per smantellare reti jihadiste transfrontaliere. Madrid ha intanto rafforzato il dispositivo di sicurezza con una barriera galleggiante di circa 500 metri, due fregate, circa duemila militari e un maggiore impiego di Guardia Civil e Policía Nacional.

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