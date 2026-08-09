Berlino, 500 ciclisti nudi “per il clima”

Caschi in testa e scarpe da ginnastica, ma per il resto completamente nudi
Centinaia di persone hanno sfilato oggi in bicicletta per le strade di Berlino, davanti ai monumenti più significativi della città. È la premiere di un’iniziativa chiamata “World Naked Bike Ride”, che ha attraversato oggi il cuore della capitale tedesca, fra la sorpresa di berlinesi e turisti. La dimostrazione non ha nulla a che vedere col sesso, hanno spiegato gli organizzatori, parte dei cosiddetti Fkk (Fraiekoerperkultur), esponenti del nudismo tanto praticato soprattutto nell’ex Ddr.
I circa 500 naturalisti, secondo i dati che la polizia di Berlino ha fornito all’ANSA, hanno esposto i loro corpi al sole di una domenica che anche alla porta di Brandeburgo ha portato i 30 gradi, per manifestare a favore di valori come libertà, pluralismo, ma anche per la protezione del clima e dell’ambiente. Il tour di oltre 30 chilometri è iniziato a Mauerpark e ha attraversato il quartiere di governo per poi finire a Treptow. ANSA
https://t.co/N1c1bbReHi😁🔥 Hunderte Menschen radeln nackt durch Berlin
In Berlin radelten an diesem Sonntag Hunderte Menschen splitterfasernackt durch die Straßen, um für Toleranz und Selbstakzeptanz zu demonstrieren. Die Polizei sprach von rund 500 Teilnehmern. Laut der… pic.twitter.com/6CpcOUxvIO
— Hartwig (@Hartwig125393) August 9, 2026