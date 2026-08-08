Attacco con coltello in Repubblica Ceca: tre feriti gravi

Un uomo ha accoltellato due uomini e una donna ieri nella città di Tanvald, nel nord-ovest della Repubblica Ceca. Lo riferiscono i media locali precisando che i feriti sono stati trasportati in elicottero in condizioni critiche negli ospedali della vicina città di Liberec.

La polizia ha arrestato l’aggressore: l’uomo, secondo quando riportato dal portale di notizie Idnes che cita fondi della polizia e del servizio ambulanza, sarebbe ferito. La polizia non ha ancora rilasciato informazioni sui possibili motivi dell’attentatore, ma è stata avviata un’indagine sull’accaduto.

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