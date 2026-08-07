Paula uccisa dal compagno marocchino, il padre: “lavorare per il perdono”

27 anni, femminista e volontaria della Croce Rossa, Paula Solanas è stata assassinata a Santander dal suo partner, un maghrebino di 39 anni

SPAGNA – Una grande folla si è riunita giovedì a Puente Arce (Piélagos) per sostenere la famiglia e gli amici di Paula Solanas, la donna di 27 anni uccisa dal suo compagno venerdì scorso nel suo appartamento di via Perines a Santander. La messa funebre è stata celebrata in suo onore.

“Che vergogna, che orrore”, sono stati alcuni dei commenti espressi fuori dalla chiesa parrocchiale di Santa María, dove i presenti hanno offerto il loro sostegno con abbracci e lacrime alla famiglia della vittima. Paula aveva un figlio con l’uomo che ha confessato il crimine ed è attualmente in custodia cautelare.

Tra i familiari presenti c’era il padre di Paula, Joaquín Solanas, ex Direttore della Cultura del Governo della Cantabria – che, dopo l’esperienza con il Partito Popolare (PP), si unì poi al Partito dei Cittadini – il quale, visibilmente commosso, ha preso la parola al termine della messa. Ha ringraziato i presenti per il loro sostegno e ha esortato tutti a “lavorare per il perdono, che libera dal risentimento” di coloro che guardano all’assassino reo confesso di sua figlia.

“Il perdono in questo momento è un’idea innaturale, ma lo è anche seppellire una figlia”, ha osservato Solanas, spiegando che, dopo un iniziale sentimento di “rabbia, vendetta e collera”, crede che “la violenza generi solo altra violenza”. “Noi non siamo come lui; non può condurci al male”, ha concluso.

Ha inoltre sottolineato la “generosità”, la “bontà assoluta” e l'”estrema sensibilità” di sua figlia, descrivendola come una persona “pura” che “non si adattava a questo mondo”, e ha esortato tutti a “raggiungere il suo livello di bontà”.

“Il dolore che proviamo dopo la sua scomparsa è indescrivibile; è un’altra dimensione”, ha detto il padre della giovane, per il quale la più grande “consolazione” è il figlio che lascia, di meno di un anno.

Allo stesso modo, riguardo alla “giustizia”, ​​ha indicato che “la cosa migliore sarebbe” che l’aggressore “si rendesse conto dell’immenso dolore e della sofferenza” che ha causato.

Infine, Solanas ha ricordato che sua figlia aveva scritto un racconto la settimana scorsa in cui un personaggio di nome Paula diceva di essere “stanca di capire tutti gli altri senza che nessuno capisse me”. “Perdonaci, figlia mia”, ha detto. […]

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