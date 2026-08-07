GB, molestatore seriale condannato dopo aver ucciso due donne e stuprato una terza

Un molestatore sessuale seriale, sotto sorveglianza della Polizia Metropolitana, è stato riconosciuto colpevole dell’omicidio di due donne e dello stupro di una terza a Londra.

Simon Levy ha ucciso Carmenza Valencia-Trujillo, 53 anni, nel marzo 2025 e Sheryl Wilkins, 39 anni, cinque mesi dopo. Il quarantenne ha anche violentato una terza donna nel gennaio 2025, prima degli omicidi, nello stesso parcheggio di Tottenham dove è stata poi trovata morta la signora Wilkins.

Durante il processo all’Old Bailey, la giuria ha appreso che Levy aveva una serie di condanne per aggressioni a donne risalenti al luglio 2018, tra cui una perpetrata ai danni di un agente penitenziario nel 2022.

Durante il processo, Levy si è rifiutato di testimoniare, ma si è dichiarato non colpevole dei due omicidi, nonché di due capi d’accusa per stupro, lesioni personali gravi con dolo e soffocamento non mortale nei confronti della donna sopravvissuta.

La giuria, che ha ricevuto istruzioni a maggioranza durante il processo, lo ha dichiarato colpevole di tutti i capi d’accusa dopo 13 ore di deliberazione.

La Polizia Metropolitana ha confermato alla BBC di ritenere che la morte di Wilkins avrebbe potuto essere evitata se non ci fossero stati molteplici errori nella gestione del caso Levy.

La Polizia Metropolitana non ha trattato la morte di Valencia-Trujillo come un omicidio, nonostante avesse arrestato Levy poco dopo e trovato il suo DNA sul corpo della donna, fino a quando Levy non ha ucciso di nuovo.

A febbraio, Levy è stato condannato per aver aggredito sessualmente 10 donne nella metropolitana e sui treni di Londra, nonché un’agente penitenziaria nel carcere di Brixton; i dettagli di questo processo sono ora resi pubblici per la prima volta.

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