Schieramento dell’Ordine degli Psicologi al Pride: “non in nostro nome, firma la petizione

ImolaOggi CRONACA, News 2026

cnop psicologi

(www.ilnocheunisce.it) – Questa petizione è stata scritta con l’intento di richiamare l’Ordine degli Psicologi alla sua funzione, per la tutela dei minori, del pensiero critico e di un’autentica autodeterminazione; e per salvaguardare inoltre la credibilità della professione e di tanti professionisti che non si riconoscono nel comportamento sempre più deliberato, politicizzato e ideologizzato dell’Ordine.

Vi invitiamo quindi a leggere e a sottoscrivere questa petizione, con cui chiediamo all’Ordine degli Psicologi:

➡️ di dare le dovute spiegazioni sul perché abbia partecipato al Pride a nome di tutta la comunità professionale e orientando l’opinione pubblica, senza alcun confronto con i colleghi, considerando che il Pride è una manifestazione fondata su un documento politico che propaganda: le terapie affermative sui bambini (con farmaci bloccanti della pubertà e interventi di transizione), l’abolizione del consenso informato dei genitori, la maternità surrogata e altre istanze discutibili sulle quali la comunità professionale si trova divisa

➡️ di prendere contezza delle acquisizioni scientifiche che mostrano i gravi danni dell’approccio affermativo e di prendere pubblicamente una posizione critica sulle terapie affermative, per la tutela della salute dei bambini

➡️ di attenersi ai criteri di scientificità, al principio di precauzione e di responsabilità stabiliti dal Codice Deontologico

➡️ di ristabilire la dovuta neutralità istituzionale, anziché scivolare in condotte ideologicamente orientate e politicizzate, potenzialmente lesive della collettività e della professione. Questo schieramento politicizzato non fa parte del mandato dell’Ordine.

Ci auguriamo che questa petizione possa sensibilizzare, informare e alimentare confronti e dibattiti costruttivi.

FIRMA LA PETIZIONE

https://www.ilnocheunisce.it/petizione-contro-schieramento-ordine-psicologi-pride/

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