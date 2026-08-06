Michigan, Trump attacca le primarie dem: “Elezioni truccate, roba da Terzo Mondo”

Secondo le proiezioni del Decision Desk della Cnn, Abdul El-Sayed ha conquistato la candidatura del Partito Democratico per il Senato dUSA nello stato del Michigan

Il candidato dell’ala progressista del partito ha sconfitto la deputata Haley Stevens, regalando ai progressisti una vittoria considerata significativa in una delle primarie più importanti in vista delle elezioni di medio termine di novembre. “In casa si discute, ma fuori serve unità: sono più le cose che ci uniscono di quelle che ci dividono”, ha dichiarato El-Sayed dopo la vittoria.

L’attacco di Trump

Donald Trump è intervenuto mentre erano ancora in corso le operazioni di scrutinio, parlando di “elezioni truccate”. In un messaggio pubblicato su Truth Social, il presidente ha sostenuto che “la contea di Wayne, in Michigan, è una delle aree elettorali più corrotte degli Stati Uniti, se non del mondo intero. È roba da terzo mondo!”.

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