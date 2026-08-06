Malta: 15enne italiano in carcere: perché è stato arrestato

Nel carcere minorile di Malta c’è un ragazzino italiano, Flavio, di 15 anni. È detenuto dal mese di maggio in un regime di vigilanza strettissima

Cosa ha fatto? Ha telefonato a scuola simulando un allarme bomba. Dopo poco però quella che sembrava una bravata ha preso una piega diversa e ora le accuse per lui sono cresciute fino all’associazione per delinquere. Il suo è diventato un caso diplomatico tutt’altro che facile e al lavoro ci sono anche Europol e Farnesina. Capiamo chi è Flavio e cosa è successo.

Ricostruiamo la vicenda

Flavio frequenta la Lily of the Valley Secondary School di Mosta. Un giorno telefona annunciando la presenza di una bomba, la scuola viene evacuata e poco dopo l’allarme rientra. La polizia risale al ragazzo e analizza il suo cellulare. Viene trovato materiale su cui scattano altre indagini: parliamo di razzismo, pedopornografia, satanismo. Quanto basta perché la sua posizione si complichi perché si sospetta l’affiliazione a un gruppo criminale internazionale, di matrice terroristica.

Flavio viene arrestato con nove ipotesi di reato che includono il procurato allarme, l’associazione in organizzazioni criminali, la detenzione e la diffusione di materiale pedopornografico. Il tribunale locale nega la libertà su cauzione.

“Non si tratta di un caso di scherzo telefonico o di un singolo episodio isolato. È accusato di una vasta gamma di reati gravi, tra cui associazione a delinquere, partecipazione e coinvolgimento attivo in un’organizzazione criminale, reati relativi alla produzione, distribuzione e possesso di materiale pedopornografico, diffusione di false informazioni, minacce aggravate e intimidazione”, ha detto il ministro dell’Interno maltese, Glenn Bedingfield, all’Ansa.

Flavio però, secondo la difesa, sarebbe rimasto vittima di una vera e propria trappola iniziata su una piattaforma per giochi online. Avrebbe interagito con un gruppo di giocatori che gli avrebbe mandato i file poi trovati dalle autorità maltesi. Ricevendo quel materiale, Flavio sarebbe finito sotto scacco perché sarebbe iniziato il ricatto che suona più o meno come “fai quello che ti diciamo altrimenti diciamo a tutti che hai materiale proibito”. Da qui la telefonata per la simulazione della bomba a scuola e l’inizio dell’incubo.

Il processo

Flavio, come detto, è in carcere. Nelle scorse ore ha ricevuto la visita dell’ambasciatrice italiana a Malta, Valentina Setta. La Farnesina ha chiarito che si trova in buone condizioni di salute e separato dagli altri detenuti, ma non in regime di isolamento.

“Se c’è stato un reato si deve assumere le proprie responsabilità, noi contestiamo l’illegalità della detenzione perché sta violando tutti i trattati di cui Malta fa parte”, le parole dei genitori di Flavio secondo i quali “per 35 giorni, dal primo giorno della sua detenzione in isolamento, non ha visto altre pareti, altri arredi, altre finestre. Da un mese può guardare la tv, mangiare seduto a un tavolo, ma sempre lontano da tutti, senza incrociare lo sguardo di altri giovani in carcere come lui”.

Ci sarà una nuova udienza il 19 agosto. I difensori dovranno dimostrare che lui è una vittima, non un carnefice.

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