GB, travestito da ‘morte’ sul tetto di un ospedale: arrestato 26enne

È salito sul tetto di un ospedale con la maschera e il lungo mantello nero di “Morte”

Ha appoggiato le mani inguantate – anche loro di nero – sulla ringhiera, e da lì ha iniziato a fissare i pazienti in cura nell’edificio di fronte e a emettere strani rumori. È stato arrestato il 26enne Leon Gillespie, protagonista della bravata in cima all’ospedale Ysbyty Glan Clwyd, in Galles.

La falce mortale e l’intervento della polizia

Diverse persone in cura all’interno della struttura, e lo stesso personale ospedaliero, lo hanno fissato per diversi minuti e lo hanno visto mentre estraeva anche la falce a lama lunga e incurvata tipica delle raffigurazioni del “Tristo mietitore”, in inglese grim reaper. Dopo poco, hanno chiamato la polizia che è immediatamente intervenuta ammanettando il giovane, rimasto sul tetto per una cinquantina di minuti.

La difesa disperata e la sanzione

Processato per direttissima, il giovane si è difeso sostenendo che secondo lui il costume carnevalesco non raffigurava la morte bensì un corvo. Condannato per reato di disturbo nei confronti delle strutture del servizio sanitario nazionale britannico, all’uomo è stata comminata una sanzione di 200 sterline, circa 233 euro.

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