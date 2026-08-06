Esposto all’amianto, morto ex finanziere

E’ morto Claudio Apicella, 78 anni, residente a Porto Santo Stefano (Grosseto), ex maresciallo della Guardia di finanza al quale era stato riconosciuto il diritto all’equo indennizzo per la patologia asbesto-correlata contratta durante il servizio.

A darne notizia Ona, l’Osservatorio nazionale amianto, spiegando che se ne è andato “il finanziere che ha trasformato la sua lotta contro l’amianto in una battaglia per tutti”.

Ona, col presidente Ezio Bonanni, esprime cordoglio. Apicella, spiega l’Osservatorio, è “scomparso ieri dopo una lunga malattia legata all’esposizione all’amianto contratta durante il servizio e che fino all’ultimo ha lottato con la stessa determinazione con cui aveva servito lo Stato indossando la divisa. Una perdita che lascia un profondo vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche in quanti hanno condiviso con lui un lungo percorso di ricerca della verità e della giustizia.

Per oltre trent’anni ha servito lo Stato nel contingente navale della Gdf, proprio a bordo delle unità sulle quali ha prestato servizio è maturata quell’esposizione all’amianto che, anni dopo, gli avrebbe provocato una grave patologia asbesto-correlata, costringendolo ad affrontare una lunga battaglia che ha segnato gli ultimi anni della sua vita, non solo contro la malattia, ma anche per il riconoscimento dei propri diritti. La sua non è stata soltanto una lotta personale.

Per oltre un decennio ha affrontato una battaglia giudiziaria, assistito da Bonanni e dall’Ona, ottenendo importanti riconoscimenti fino alla recente sentenza del Consiglio di Stato che ha rafforzato il percorso verso il pieno risarcimento dei danni”. Non ha pero fatto “in tempo a vedere conclusa quella battaglia che aveva affrontato”.

La sentenza del Consiglio di Stato aveva accolto l’appello dell’ex finanziere, annullando “il provvedimento con cui il ministero dell’Economia e delle finanze e il comando generale della Guardia di finanza avevano revocato il precedente riconoscimento dell’equo indennizzo”. ANSA

VITTIME DELL’AMIANTO

PIAZZA LIBERTA’ – puntata di domenica 17 dicembre 2023