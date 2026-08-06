Ceuta, nuovi fondi UE alla Spagna per i migranti

La Commissione Europea dovrebbe versare fondi “aggiuntivi” alla Spagna, per aiutarla a gestire i flussi migratori a Ceuta

Lo ha detto il portavoce Guillaume Mercier, oggi durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “Possiamo confermare – ha affermato – che ieri la Commissione ha ricevuto una prima valutazione dei bisogni dalla Spagna. Stiamo esaminando rapidamente il documento, per individuare il modo migliore in cui possiamo fornire supporto”.

Il passo successivo, ha continuato, “sarà che la Spagna presenti una domanda formale alla Commissione, in modo da dimostrare concretamente cosa stiamo facendo. Sarà un supporto aggiuntivo”, che “potrebbe coprire una serie di elementi, a partire da attrezzature e servizi per la gestione delle frontiere, vista la situazione attuale, e potrebbe anche fornire assistenza umanitaria e medica”.

Per quanto riguarda le agenzie dell’Ue, “abbiamo offerto supporto tramite Frontex e l’Agenzia europea per l’asilo. Ieri si è tenuto un incontro tra la Dg Home e i vertici delle agenzie esecutive per discutere di uno scambio di informazioni regolare e coordinato su come possiamo supportare la Spagna. Il lavoro è in corso su diversi fronti. Procediamo molto velocemente, a mano a mano che la situazione si evolve sul campo”, ha concluso.

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