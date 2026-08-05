Torino, inseguimento della polizia: auto finisce nel Po

A Torino continuano le ricerche dei vigili del fuoco dopo che un’auto è finita nel Po, all’altezza di corso Moncalieri, nei pressi del ponte Umberto I, durante un inseguimento con la polizia. Nella vettura, secondo i primi accertamenti, c’erano quattro persone.

Da quanto si apprende il conducente non si sarebbe fermato all’alt in zona Monte dei Cappuccini e, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha perso il controllo del veicolo, finendo nel fiume in un tratto in un cui non c’era parapetto. Una persona è stata fermata

Dopo il recupero dell’auto, le operazioni sono proseguite per escludere la presenza in acqua di altre persone. Le ricerche sono state effettuate lungo il corso del Po con mezzi nautici e aerei. Nell’intervento sono state impiegate 11 squadre dei vigili del fuoco per un totale di 25 operatori. ANSA