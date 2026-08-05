Gallarate, tenta di investire l’ex compagno con l’auto: arrestata

È finita in carcere dopo aver aggredito e tentato di investire l’ex compagno

È la vicenda che vede protagonista una donna di Gallarate, in provincia di Varese, nei confronti della quale il magistrato di Sorveglianza ha disposto l’aggravamento della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposta per una precedente condanna. La decisione è maturata al termine delle indagini avviate lo scorso 16 luglio. La donna è ora nel carcere di Gallarate. Nei guai è finito anche un altro uomo, che avrebbe tentato di investire l’ex compagno di lei.

I fatti

La donna, secondo quanto ricostruito dagli agenti attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza, era in stato di alterazione dopo aver consumato alcolici. Sotto effetto di alcol, ha così raggiunto il bar gestito dall’ex compagno, prendendolo a schiaffi e minacciandolo dopo il tentativo dell’uomo di allontanarla. L’aggressione sarebbe poi proseguita nei pressi dell’abitazione del padre della vittima e successivamente all’esterno del locale: qui anche il padre dell’ex compagno sarebbe stato aggredito, con schiaffi al volto fino a farlo cadere a terra.

Gli inquirenti hanno ricostruito che l’ex compagno è stato anche vittima di un tentativo di investimento da parte di un’auto. La donna e il conducente del veicolo sono stati entrambi identificati e denunciati, a vario titolo, per i reati di percosse, minaccia grave e tentate lesioni. Per la donna è stata disposta la sospensione del beneficio dell’affidamento in prova e la prosecuzione della pena nel carcere di Gallarate.

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