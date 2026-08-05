Scuola, 100 milioni per la formazione «digitale» dei docenti

Intelligenza artificiale – L’Educazione civica si arricchirà di un modulo dedicato all’etica dell’algoritmo e alla cittadinanza digitale

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo che recepisce le norme europee sull’IA, stanziando un fondo da 100 milioni di euro destinato alla formazione del personale insegnante. Una mossa che il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, definisce, in una nota, come l’adempimento di un impegno preso con il Paese: “Promessa mantenuta”.

L’architettura del provvedimento disegna una scuola che non si limita più a subire il cambiamento tecnologico, ma prova a governarlo. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato, fornire agli studenti gli strumenti per comprendere le logiche della generative AI e le sue applicazioni nelle discipline STEAM; dall’altro, contrastare l’emergenza educativa legata all’uso distorto di social network e piattaforme.

Il testo introduce un aggiornamento sostanziale delle Indicazioni nazionali per il secondo ciclo, integrando lo studio dei sistemi intelligenti all’interno dei programmi curriculari. L’Educazione civica si arricchirà di un modulo dedicato all’etica dell’algoritmo e alla cittadinanza digitale, con l’intento di rendere i ragazzi non solo fruitori, ma cittadini consapevoli del mondo virtuale.

Ma è sul fronte della prevenzione che arrivano le novità più incisive per il corpo docente. Con il sostegno economico di 100 milioni, verrà attivato un piano stabile di aggiornamento per insegnanti e dirigenti. I corsi non si limiteranno agli aspetti tecnici, ma affronteranno i rischi di bias e distorsione cognitiva, le tutele della privacy e le modalità per un utilizzo didattico dell’IA che sia trasparente e sicuro.

“La scuola deve tornare a essere il presidio principale per il benessere digitale dei minori”, sottolineano dal dicastero di viale Trastevere, evidenziando come il fenomeno dell’opacità algoritmica rappresenti oggi una delle principali fonti di condizionamento per le giovani generazioni.

A supporto operativo di queste linee guida, verranno istituiti comitati tecnico-etici territoriali. Organizzati in rete, questi organismi avranno il compito di affiancare gli istituti nella sperimentazione didattica, di vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali e di aggiornare i regolamenti interni per adattarli alle nuove frontiere tecnologiche. Saranno loro a tracciare i confini entro cui l’IA può essere utilizzata, garantendo che ogni sperimentazione sia verificabile e rispettosa della persona.

L’intervento non si esaurisce tra i banchi delle superiori o delle medie. La riforma estende il raggio d’azione anche alla formazione degli adulti e agli ITS Academy, con percorsi di alfabetizzazione e riqualificazione professionale. Chi è già nel mondo del lavoro potrà ottenere il riconoscimento delle competenze pregresse, mentre i disoccupati troveranno sostegno per reinserirsi in un mercato del lavoro ormai pervaso dall’automazione.

Infine, il decreto sottolinea la necessità di coinvolgere attivamente le famiglie in questo processo di transizione. L’obiettivo strategico resta quello di creare un ecosistema educativo integrato, capace di proteggere i minori non solo fisicamente, ma anche nella loro integrità psichica esposta al flusso continuo dei dati e degli stimoli digitali.

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