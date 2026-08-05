Minaccia per la sicurezza, rimpatriato estremista islamico

Rimpatriato un estremista islamico ritenuto una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblico

L’uomo, 34 anni, era stato arrestato per omicidio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Durante il periodo di detenzione era emerso all’attenzione per essersi messo in contatto con un altro detenuto monitorato per radicalismo religioso. Dopo la scarcerazione, è stato accompagnato presso un CPR e ricondotto nel suo Paese di origine.

La nota del Viminale su X.