Orrore a Pinerolo, 24enne mangia la faccia del padre di un amico

Ha aggredito a morsi il padre di un suo amico, lasciandolo a terra con gravi ferite al volto

L’episodio si è verificato nella prima mattinata di domenica 2 agosto 2026 all’interno di un appartamento a Pinerolo. La vittima è un uomo di 61 anni, attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Oftalmico di Torino, non in pericolo di vita ma con danni probabilmente irreversibili agli occhi e al volto.

Per l’accaduto i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia cittadina hanno arrestato un 24enne residente in una località limitrofa per lesioni personali gravissime. L’aggressione ricorda la furia del pugile Mike Tyson durante lo storico match contro Evander Holyfield o le macabre scene del personaggio Hannibal Lecter nel film ‘Il silenzio degli innocenti’.

Che cosa è successo

Il ragazzo si è presentato di mattina presto sotto l’abitazione dei genitori dell’amico. La madre di quest’ultimo lo ha invitato a salire in casa in attesa del figlio, momentaneamente assente, per poi uscire a svolgere alcune commissioni. Il giovane è rimasto così da solo con il 61enne. Al rientro a casa, la donna ha trovato il marito riverso a terra con diverse ferite sul volto. Sopra di lui c’era il 24enne che, a cavalcioni sul suo petto e in preda a un raptus, continuava a morderlo al viso e a colpirlo al corpo. La donna ha immediatamente chiamato il 112.

I carabinieri sono arrivati sul posto, sono saliti nell’appartamento e hanno bloccato il giovane con difficoltà mentre si trovava ancora sopra la vittima. Quest’ultima è stata soccorsa e trasportata a Torino dai sanitari del 118 Azienda Zero.

Come sta l’uomo aggredito

La vittima dell’aggressione, come detto, è in condizioni molto gravi. In particolare, rischia di perdere la vista e ha il volto completamente sfigurato. I medici dell’ospedale Oftalmico lo sottoporranno a un intervento chirurgico nei prossimi giorni nel tentativo di salvargli almeno un occhio. La prognosi è riservata, anche se il paziente non è in pericolo di vita.

L’arresto, il ricovero e poi il trasferimento in carcere

Dopo essere stato bloccato e arrestato dai militari, il ragazzo è stato trasportato al reparto psichiatrico dell’ospedale di Pinerolo. Nel pomeriggio di lunedì 3 è stato trasferito nel carcere delle Vallette a Torino. Il pubblico ministero Chiara Maina della Procura di Torino coordina le indagini sull’accaduto. L’arrestato è difeso dall’avvocato Marco Borno. “Non riesco a capire che cosa sia successo – ha detto il ragazzo una volta calmatosi -. Mi dispiace, non so proprio che cosa mi sia preso”.

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