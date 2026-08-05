Milano: incendio di auto elettrica coinvolge 13 veicoli: evacuato anche un albergo

A Milano, un incendio che inizialmente coinvolgeva poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada, nei pressi della Stazione Centrale, danneggiando svariate altre macchine e arrivando a lambire coi fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale. La nube di fumo nero sprigionata dalle auto parcheggiate era ben visibile nella zona.

Alla fine, le fiamme hanno completamente carbonizzato cinque auto e ne hanno danneggiato altre otto. Secondo una prima ipotesi avanzata dai Vigili del fuoco accorsi sul posto, sarebbe una batteria al litio di una delle auto parcheggiate ad aver scatenato il rogo. Non sono stati trovati, durante le ricerche, tracce di accelerante, taniche o altri oggetti sospetti.

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L’incendio è accaduto intorno alle 5:30 in via Mauro Macchi, all’altezza del civico 38, dove erano state segnalate tre auto in fiamme. Ma quando i vigili del fuoco sono arrivati il rogo si era esteso a tredici vetture. A causa dei fumi, 130 persone dell’hotel evacuato a scopo precauzionale sono state fatte uscire dalla struttura e poi fatte rientrare successivamente. Nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto, per bloccare la strada, è giunta anche la polizia locale mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato.

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