Milano, allarme bomba: quattro centri commerciali evacuati dalle forze dell’ordine

Nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto, verso le 17.30, quattro centri commerciali del Milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba

Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un’e-mail identica con oggetto “leggere urgentemente”. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l’autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. L’artefice delle e-mail ha inoltre chiesto di incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nei quattro centri commerciali, le Cupole di San Giuliano Milanese, il Fiordaliso di Rozzano, il centro commerciale Bonola e l’outlet Scalo Milano di Locate Triulzi, sono presenti i carabinieri, titolari delle indagini, con pattuglie di cinofili, del nucleo radiomobile, di vigili del fuoco e della polizia locale che stanno passando i siti al setaccio. L’identità dell’autore delle e-mail del terrore non è ancora stato rintracciato

www.tgcom24.mediaset.it